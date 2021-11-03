"Соціального газу" немає: його закуповують у 3 рази дорожче за обіцяні ціни

Запропонованих Нафтогазом обсягів блакитного палива, які НАК продає підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ) для центрального опалення за фіксованою вартістю 7,42 грн/куб.м. в рамках домовленостей із місцевою владою та Кабміном, виявилося недостатньо вже на старті опалювального сезону наприкінці жовтня, повідомляє UBR.

Через це ТКЕ довелося докуповувати ресурс у компанії за ринковою вартістю, яка минулого місяця становила 25 грн/куб.м. Через зростання видатків міський бюджет Маріуполя має дофінансувати купівлю газу додатково на 25 млн грн, Старокостянтинів – на 4,5 млн грн.

Додаткові витрати на закупівлю блакитного палива також з'являться в Івано-Франківську, Львові та інших українських містах. Таку заяву зробили у міжгалузевій асоціації "Укртеплокомуненерго".

В асоціації тепловиків бачать причину нестачі "дешевого" газу в тому, що "Нафтогаз" самостійно та "некоректно" розрахував його обсяг - ліміт відпустки газу за ціною 7,42 грн/куб. м. було встановлено за середніми показниками споживання у попередні три роки, але без урахування температури у поточному опалювальному сезоні.

В "Укртеплокомуненерго" звинувачують владу в невиконанні умов меморандуму, згідно з яким тепловики мали забезпечити безперебійну подачу опалення для домогосподарств за незмінними тарифами, а "Нафтогаз" – постачання газу за ціною 7,42 грн/куб. м.

Окрім цих умов, документ передбачав фінансування територіальних громад, індекс платоспроможності яких менший за показник 0,9 або дорівнює йому.

В асоціації наголошують, що механізм фінпідтримки мав запрацювати у четвертому кварталі цього року, але на сьогодні (03.11) "органи місцевого самоврядування не мають ні механізму, ні будь-якої інформації щодо виконання урядом цієї обіцянки".

Водночас, ТКЕ заявляють про початок масштабних перевірок з боку державних контролюючих органів.

"На більшості підприємств уже почалися тримісячні перевірки Держаудитслужбою, а отже, досягнуті з державою домовленості про компенсацію різниці в тарифах за минулий опалювальний сезон у 2021 році опинилися під загрозою зриву" , - констатували у ТКЕ.