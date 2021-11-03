Названі найпотужніші смартфони

Xiaomi Black Shark 4S Pro виявився найпотужнішим смартфоном за жовтень за версією бенчмарку AnTuTu, повідомляє Лента.Ру.

За даними тестів Android-смартфонів, новий флагман Xiaomi виявився найпродуктивнішим девайсом на ринку. Xiaomi Black Shark 4S Pro має чіп Snapdragon 888+, 16 гігабайт оперативної та 512 гігабайт вбудованої пам'яті. Крім гаджета, що очолив рейтинг, в топ-3 потрапили Nubia Red Magic 6S Pro і Vivo iQOO 8 Pro.

Уточнюється, що попередній лідер рейтингу Xiaomi Black Shark 4 Pro опинився на четвертій позиції топа. На п'ятому та шостому місцях помістили Vivo X70 Pro+ та Asus ROG Phone 5s.

Всі пристрої, що потрапили в топ-10, працюють на базі процесорів Qualcomm Snapdragon 888+ і Snapdragon 888.

"Це говорить про те, що Qualcomm, як і раніше, домінує в категорії Android преміум-класу" , - підкреслили журналісти.

Xiaomi Black Shark 4S Pro, який журналісти називають найпотужнішим смартфоном на ринку, був представлений у середині жовтня. Смартфон орієнтований на геймерів, пристрій відрізняється підвищеною продуктивністю та наявністю ігрових функцій.