Путін завтра відвідає Крим

Президент Росії Володимир Путін завтра, 4 листопада, візьме участь у заходах у Севастополі з нагоди Дня народної єдності. Про це заявив журналістам речник глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Так, завтра президент буде в Севастополі. Він прилетить туди із Сочі з нагоди Дня народної єдності. Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, виступить там, покладе квіти" , - сказав Пєсков.