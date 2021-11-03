Путін завтра відвідає Крим
Президент Росії Володимир Путін завтра, 4 листопада, візьме участь у заходах у Севастополі з нагоди Дня народної єдності. Про це заявив журналістам речник глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
"Так, завтра президент буде в Севастополі. Він прилетить туди із Сочі з нагоди Дня народної єдності. Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, виступить там, покладе квіти", - сказав Пєсков.
Потім, за словами представника Кремля, Путін
"із Севастополя вийде на відеоконференц-зв'язок на засідання Вищої держради Союзної держави" Росії та Білорусі.