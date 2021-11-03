Ротації в Кабміні: Рада звільнила п'ять міністрів
Верховна Рада на засіданні в середу, 3 листопада, розпочала розгляд кадрових питань у Кабміні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Під час засідання було звільнено 5 міністрів:
Роман Абрамовський
Першим із п'яти міністрів Верховна Рада підтримала відставку Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
За відповідне рішення проголосували 322 народні депутати на пленарному засіданні в середу.
Абрамовський обіймав посаду міністра екології з 19 червня 2020 року.
Відомство може очолити голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанін ("Слуга народу").
Олексій Любченко
Після Верховна Рада підтримала відставку Олексія Любченка з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України.
За відповідне рішення проголосували 320 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.
Любченко був на посаді першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки з 20 травня 2021 року. До цього він трохи більше року очолював Державну податкову службу, а в 2015-2020 роках був першим віце-президентом ПАТ "Украгрохімхолдинг".
Посаду міністра економіки може обійняти заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко.
Олексій Резніков
Верховна Рада також підтримала відставку Олексія Резнікова з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
За відповідне рішення проголосували 329 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.
Резніков обіймав цю посаду з 4 березня 2020 року.
Резніков є можливим кандидатом на призначення на посаду міністра оборони України (зараз її обіймає Андрій Таран), тоді як на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розглядається кандидатура нардепа від монобільшості Ірини Верещук.
Олег Уруський
Також Верховна Рада підтримала відставку Олега Уруського з посади віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України за його заявою.
За відповідне рішення проголосували 342 народні депутати на пленарному засіданні в середу.
Рада призначила Уруського на цю посаду 16 липня 2021 року.
Очолити міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України замість Уруського може голова Державної митної служби України Павло Рябікін .
Андрій Таран
Останнім Верховна Рада відправила у відставку Андрія Тарана з посади Міністра оборони України за його заявою.
За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат на пленарному засіданні в середу.
Таран обіймав посаду міністра оборони з 4 березня 2020 року.
Можливим кандидатом на призначення на посаду міністра оборони України є Олексій Рєзніков.