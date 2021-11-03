Ротації в Кабміні: Рада звільнила п'ять міністрів

Верховна Рада на засіданні в середу, 3 листопада, розпочала розгляд кадрових питань у Кабміні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час засідання було звільнено 5 міністрів:

Роман Абрамовський

Першим із п'яти міністрів Верховна Рада підтримала відставку Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

За відповідне рішення проголосували 322 народні депутати на пленарному засіданні в середу.

Абрамовський обіймав посаду міністра екології з 19 червня 2020 року.

Відомство може очолити голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанін ("Слуга народу").

Олексій Любченко

Після Верховна Рада підтримала відставку Олексія Любченка з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки України.

За відповідне рішення проголосували 320 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.

Любченко був на посаді першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки з 20 травня 2021 року. До цього він трохи більше року очолював Державну податкову службу, а в 2015-2020 роках був першим віце-президентом ПАТ "Украгрохімхолдинг".

Посаду міністра економіки може обійняти заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко.

Олексій Резніков

Верховна Рада також підтримала відставку Олексія Резнікова з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За відповідне рішення проголосували 329 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.

Резніков обіймав цю посаду з 4 березня 2020 року.

Резніков є можливим кандидатом на призначення на посаду міністра оборони України (зараз її обіймає Андрій Таран), тоді як на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розглядається кандидатура нардепа від монобільшості Ірини Верещук.

Олег Уруський

Також Верховна Рада підтримала відставку Олега Уруського з посади віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України за його заявою.

За відповідне рішення проголосували 342 народні депутати на пленарному засіданні в середу.

Рада призначила Уруського на цю посаду 16 липня 2021 року.

Очолити міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України замість Уруського може голова Державної митної служби України Павло Рябікін .

Андрій Таран

Останнім Верховна Рада відправила у відставку Андрія Тарана з посади Міністра оборони України за його заявою.

За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат на пленарному засіданні в середу.

Таран обіймав посаду міністра оборони з 4 березня 2020 року.

Можливим кандидатом на призначення на посаду міністра оборони України є Олексій Рєзніков.