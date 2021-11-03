По всій Україні проходять обшуки у податківців

Правоохоронці проводять обшуки у податківців по всій Україні. Слідчі дії проходять в офісах Податкової служби та за місцями проживання фігурантів, повідомляє РБК-Україна.

Відомо, що співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України викрили корупційний механізм у Державній податковій службі.

За попередньою інформацією, схема полягала у "покривані" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

Внаслідок чого, аби отримати докази протиправної діяльності, СБУ та НАБУ провели ряд обшуків по всій Україні, а саме:

у Державній податковій службі,

її регіональних підрозділах,

за місцями проживання фігурантів провадження.

Джерело в силових структурах повідомило, що обшуки проводилися, в тому числі, у керівника Податкової служби Євгена Олейнікова.

Так, під час обшуків силовики вилучили документи, які підтверджують даний протиправний механізм.

Зокрема факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим "скруткам", а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Встановлюються усі особи, які можуть бути причетними до злочинної схеми.