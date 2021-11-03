Ціни на м'ясо зросли

Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% та 7,4% відповідно, повідомляє УНІАН.

Відповідно до оприлюднених даних Державної служби статистики, якщо в грудні минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм, то у вересні 2021 року його ціна складає 115,1 грн за кілограм (подорожчало з початку року на 25,5%).

Якщо в грудні минулого року яловичина в середньому коштувала 144,82 грн за кілограм, то у вересні 2021 року її ціна складає 172,04 грн за кілограм (ціна зросла з початку року на 18,8%).

В грудні минулого року свинина в середньому коштувала 115,86 грн за кілограм, а у вересні - 124,45 грн за кілограм (подорожчала на 7,4%).