Молодик 4 листопада-2021: що не можна робити в цей період

4 листопада відбудеться останній осінній молодик у 2021 році. Чим примітний цей період, що в ньому цікавого та небезпечного, які особливості листопадового молодика, що можна, а що категорично не можна робити в цю фазу Місяця, читайте далі в статті, повідомляє Сьогодні.

Особливості молодика 4 листопада

Отже, пізно ввечері 4 листопада о 23:15 за київським часом відбудеться молодик, який пройде на межі 29-го та 1-го місячних днів.

Що означає молодик? Місяць у цей момент розташовується на одній прямій між Землею та Сонцем, а тому стає невидимим на небі.

На думку астрологів, період молодика дуже важливий у житті людей, тому що в цей час відбувається закладання цілей та завдань на найближче майбутнє, точніше – на черговий цикл, який триватиме 29 місячних днів, до наступного молодика. У цей період сприятливо займатися плануванням важливих справ і накопичувати сили.

А ще важливо та дуже корисно формулювати свої бажання та прагнення візуалізувати, писати, малювати і навіть промовляти, чого ви хочете і про що мрієте. Період молодика – найбільш вдалий для настроювання себе і свого внутрішнього потенціалу на виконання бажань.

Молодик у знаку Скорпіон посилює і так напружений емоційний настрій. Збільшується ймовірність конфліктів. Люди стають істеричними та збудженими, не здатними на компроміси та поступки.

Скорпіон здатний пофарбувати дійсність у похмурі тони, надати містичного значення звичайним, на перший погляд, речам та подіям, а також непередбачувано змінити настрій. А тому цей час краще просто перечекати і зайнятися самоаналізом, щоб позбавитися негативних якостей у собі.

Що не можна робити під час молодика 4 листопада