Де в Україні платять найбільше: рейтинг областей

Середня зарплата українців у вересні 2021 року зросла на 242 гривні. В результаті офіційна заробітна плата до оподаткування становила 14 239 гривень, пише Юлія Поскробок, 24 Канал.

Середня зарплата за регіонами

Найбільше у вересні отримували за свою роботу мешканці столиці. У середньому кияни мали зарплату у розмірі 20 658 гривень до оподаткування.

Серед областей лідерство тримає Донецька область – 15 148 гривень. Зверніть увагу, що це дані без врахування тимчасово окупованих територій.

Вище 14 тисяч отримували мешканці Київщини (14 678 гривень), Миколаївщини (14 144 гривні) та Запорізької області (14 044 гривні)

В трійку областей з найнижчим рівнем доходу потрапили Чернівецька (10 976 гривень), Чернігівська (11 497 гривень) та Херсонська (11 512 гривень).﻿

Зарплата вказана до оподаткування

﻿ Chart: Юлія Поскробок, 24 канал Source: Держстат Created with Datawrapper

Середня зарплата за сферами

Вже традиційно найвищі зарплати в IT-фахівців та фінансистів, а найнижчі – у медпрацівників, освітян та працівників ресторанів й готелів.

Найвищі середні зарплати у сферах:

Інформація та телекомунікації – 25 427 гривень;

Фінансова та страхова діяльність – 22 547 гривень;

Професійна, наукова та технічна діяльність – 19 514 гривень.

Водночас найнижчу заробітну плату отримують працівники зі сфер:

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 11 295;

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 10 586;

Тимчасове розміщування й організація харчування – 9.

Зарплата вказана до оподаткування

﻿Chart: Юлія Поскробок, 24 канал Source: Держстат Created with Datawrapper

Динаміка росту заробітної плати у 2021 році

Ще у січні зарплата становила 12 337 гривень, тобто на 1 902 гривні менше. Різниця доволі суттєва, ще й зважаючи на те, що гривня зміцніла з початку року на 7,3%.

Проте інфляція зменшила купівельну спроможність нашої гривні на 11% в річному вимірі за підсумками вересня.