Корисні гарбузові солодощі без цукру: топ-2
Солодощі без цукру все більше і більше набирають популярність серед тих, хто дотримується правильного харчування та слідкує за своїм здоров`ям. А тимбільше коли смаколики приготовлені вдома,то стають в рази смачнішими та кориснішими. Якщо хтось не знає, з чого приготувати цукерки – саме час використати гарбуз, який зачекався своєї черги в холодильнику, повідомляє Обозреватель.
Гарбузові трюфелі за рецептом Анни Копусь, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram
Інгредієнти:
- Запечений гарбуз – 100-120 г.
- Фініки – 50 г.
- Чорний шоколад – 150 г.
- Какао – 20 г.
Спосіб приготування:
- Фініки та гарбуз збити у блендері.
- Розтопити шоколад на водяній бані та теж вилити його у блендер.
- Насипати какао та добре перемішати. Поставити у холодильник на 20-30 хвилин.
- Сформувати кульки та обкачати у какао. Поставити ухолодне місце захолонути.
Гарбузово-кокосові цукерки за рецептом Ольги Дзюбан, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram
Інгредієнти:
- Запечений гарбуз – 200 г.
- Кокосова стружка – 50 г.
Спосіб приготування:
- Гарбуз розім`яти виделкою.
- Додати кокосову стружку та добре пермішати.
- Сформувати будь-які за формою цукерки та обкачати їх у кокосовій стружці. Поставити у холодне місце захолонути.