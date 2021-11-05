Корисні гарбузові солодощі без цукру: топ-2

Солодощі без цукру все більше і більше набирають популярність серед тих, хто дотримується правильного харчування та слідкує за своїм здоров`ям. А тимбільше коли смаколики приготовлені вдома,то стають в рази смачнішими та кориснішими. Якщо хтось не знає, з чого приготувати цукерки – саме час використати гарбуз, який зачекався своєї черги в холодильнику, повідомляє Обозреватель.

Гарбузові трюфелі за рецептом Анни Копусь, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram

Трюфелі з гарбуза. Джерело: Скріншот допису Анни Копусь в Instagram

Інгредієнти:

Запечений гарбуз – 100-120 г.

Фініки – 50 г.

Чорний шоколад – 150 г.

Какао – 20 г.

Спосіб приготування:

Фініки та гарбуз потрібно збити разом у блендері

Фініки та гарбуз збити у блендері. Розтопити шоколад на водяній бані та теж вилити його у блендер. Насипати какао та добре перемішати. Поставити у холодильник на 20-30 хвилин. Сформувати кульки та обкачати у какао. Поставити ухолодне місце захолонути.

Гарбузово-кокосові цукерки за рецептом Ольги Дзюбан, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram

Гарбузово-кокосові цукерки. Джерело: Скріншот допису Ольги Дзюбан в Instagram

Інгредієнти:

Запечений гарбуз – 200 г.

Кокосова стружка – 50 г.

Спосіб приготування:

Потрібно розім`яти гарбуз, після чого додати до нього кокосову стружку