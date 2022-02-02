П'ять рослин для комфортного мікроклімату у квартирі

Багато квітникарів навіть не здогадуються про здатність свійських рослин впливати на мікроклімат. Деякі з них створюють комфортну атмосферу, стабілізують вологість повітря та насичують його киснем, повідомляє Профиль.

Спатіфілум

Спатифілум не тільки здатний поглинати зайву вологу, нормалізуючи клімат у будинку, а й знищувати суперечки цвілі. Ця рослина чудово почувається у ванній при температурі повітря від +18 °C.

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Кавове дерево

Перші плоди кавового дерева з'являються на 5-6 рік, тому краще купувати одразу дорослу рослину. Воно любить гарний полив та півтінь, а також поглинає зайву вологу з повітря та наповнює його тропічним запахом під час цвітіння.

Мірт

У давнину люди вірили, що це дерево священне: повертає молодість людям похилого віку, а мандрівникам надає бадьорість і дух. Сьогодні ж відомо, що мирт здатний відновлювати нормальний мікроклімат у будинку.

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Лавр благородний

Люди раніше вважали лавр символом слави, перемоги та величі. Рослина родом із субтропіків, тому вона любить вологе повітря, півтінь, а також рясний полив теплою водою. Вбираючи вологу з повітря, благородний лавр формує нормальний мікроклімат.

Лимон

Лимон – рослина, яка приємна у всіх відношеннях: у період цвітіння вона наповнює повітря цитрусовим ароматом, а також витягає з повітря зайву вологу. Дерево любить сонячні ванни, регулярний полив та сухий ґрунт.