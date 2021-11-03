"Справа Татарова" зупинилася – СБУ

У Службі безпеки України прокоментували ситуацію із розслідуванням так званої справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який є фігурантом справи про розкрадання коштів Нацгвардії через схеми будівельної корпорації "Укрбуд", пише Ирина Лисогор, Лівий берег.

Після зміни органу досудового розслідування матеріали справи фактично не надійшли від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Навесні цього року слідчі СБУ двічі зверталися до суду щодо продовження терміну досудового розслідування у цій справі. Однак, обидва звернення були відхилені судом, зазначили в СБУ.

"Після того, як Офіс генерального прокурора не передав справу до суду, ні закрив її (при цьому, термін його розслідування за законом закінчився) і після вживання співробітниками СБУ необхідних заходів для продовження терміну, справа вважається СБУ, проте чисто номінально – слідчі СБУ не наділені повноваженнями щодо ухвалення будь-якого процесуального рішення в ній. Без законної можливості її розслідування", – зазначили у прес-службі.

Справа, в якій фігурує Татаров, стосується розкрадання коштів Нацгвардії через операцію будівельної корпорації з наданням НГУ дешевшого житла для військових.

Основним підозрюваним є екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась. Заступник глави Офісу президента Олег Татаров підозрюється у наданні хабара у 2017 році, коли він працював на "Укрбуд".

Татаров почав фігурувати у справі після того, як Микитась пішов на угоду зі слідством та звинуватив її у злочині.