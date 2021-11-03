Валютний ринок середи: хід торгів

У середу активність учасників торгів на міжбанківському валютному ринку залишає бажати кращого. Пропозиція валюти, що виросла вчора, знову знизилася.

Частково ситуацію рятують інвестори, які купили ОВДП на вчорашньому аукціоні; сьогодні треба вносити оплату і деяким доводиться для цього продавати валюту. Нестача пропозиції валюти не завадила Національному банку на початку торгів вийти на ринок і взяти свої «стандартні» 5 млн доларів за ціною близько 26,26 гривень. Після цього регулятор пішов і більше не з'являвся на ринку.

У разі відсутності попиту оператори готівкового валютного ринку змушені знижувати цінник готівкового «американця». Вранці столичні обмінні пункти продавали його по 26,33-26,34 гривні, а на обід з'явилися пропозиції по 26,31 і навіть по 26,30 гривень. Втім, зниження цін не призвело до зростання інтересу до готівкової валюти. Частково в цьому винне й запровадження «червоних зон» у сферах: активність бізнесу падає.

Євро на FOREX сьогодні торгується у вузькому діапазоні 1,1574-1,1597 долара, практично не реагуючи на новини, що публікуються. Головна подія очікується сьогодні о 20:00 за київським часом: засідання комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, на якому може бути ухвалено рішення про скорочення програми стимулювання американської економіки. В очікуванні цього рішення багато великих банків та інвесторів закривають свої позиції, резонно вважаючи, що краще перечекати можливий шторм на світових валютних ринках. Готівковий євро в Україні знову подешевшав: сьогодні у столиці його продають за 30,40-30,45 гривень. Охочих купити євровалюту, що подешевшала, як і раніше небагато.

Російський рубль продовжує здійснювати хаотичні рухи то вгору, то вниз. До обіду середи він зріс до 71,35 рублів за долар, а потім різко знизився до 72,10 рублів. Напередодні святкування Дня єдності активність на торгах російською валютою падає, і це призводить до сильних вагань. У Києві готівковий рубль продовжує дешевшати. Сьогодні він втратив у ціні ще 2 копійки, подешевшавши до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів.

Польський злотий практично не змінився в ціні: оптові обмінні пункти, як і перед цим, пропонують сьогодні по 6,60 гривень.