Том Хенкс відмовився летіти в космос

Голлівудському акторові Тому Хенксу запропонували вирушити в космос на кораблі New Shepard компанії Blue Origin, заснованої творцем Amazon Джефом Безосом , замість актора Вільяма Шетнера, повідомляє Страна UA.

13 жовтня багаторазовий суборбітальний корабель New Shepard завершив свій другий пілотований політ, а 90-річний Вільям Шетнер, який зіграв Головнокомандувача Кірка у багатосерійному науково-фантастичному фільмі "Зоряному шляху" (Star Trek) став найвіковішою людиною в історії, яка побувала в космосі.

Американський телеведучий Джиммі Кіммел запитав Хенкса, чи справді йому першому, а не Шетнеру, запропонували здійснити політ.

На що актор відповів: "Ну так, за умови, що я заплачу".

Том Хенкс також додав, що заплатити він мав значну суму. Хенкс відмовився, оскільки не захотів платити 28 млн. доларів за політ.