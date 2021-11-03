За перший рік "Великого будівництва" виконано підрядів на мільярд гривень

У 2020 році зі стартом програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за обсягом ринку в 85 мільярдів більше 20 компаній виконали підрядів більш ніж на мільярд, будуючи та ремонтуючи дороги в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Бабель" консультант програми Юрій Голик, відповідаючи на питання щодо існування так званого "дорожнього картелю".

"Якщо ти візьмеш будь-який європейський ринок, побачиш, що там дві компанії — це 80 відсотків ринку. Так найкраще для всіх, це закони бізнесу" , — зауважив Голик.

За його словами, в Україні запроваджуються практики, яку використовують міжнародні фінансові організації. Так, за правилами Світового банку, брати участь у великих тендерах можуть ті компанії, які в минулому виконували схожі роботи з коефіцієнтом 3 та знижуючим 0,85.

"Якщо ви берете участь у тендері на 100 мільйонів, ви маєте показати, що минулого року виконали робіт на 265 мільйонів. Тоді вас допустять до тендеру та взагалі розглядатимуть ваші документи. Укравтодор запровадив інше правило — ви маєте показати 85 відсотків без підвищення коефіцієнта від робіт за минулий рік. Тобто це втричі мʼякше, ніж загальноприйнята світова практика, але всі почали стогнати. Тому що дуже часто на тендери заявлялися одноденні фірми, які займалися відвертим тендерним тролінгом" , — розповів Голик.

Нові підходи до будівництва вже мають позитивний вплив на економіку країни – частку "Великого будівництва" у ВВП Нацбанк оцінив у 2,8%.

"Той самий Ігор Смілянський щодо "Укрпошти" скаже, що цього року зменшилися витрати на експлуатацію машин. Зменшився час доставки пошти. Почали їздити пряміше, швидше, перестали ремонтувати машини. А ще — так банально зшивається країна" , — підкреслив він.

Голик додав, що зараз він консультує координаційну раду "Великого будівництва" щодо деяких аспектів реалізації програми. Так, на його думку, програма має по всій Україні дотримуватися низки жорстких стандартів.