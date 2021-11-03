До "чорного списку" Мінкульту потрапили ще 32 російські актори

Міністерство культури та інформаційної політики внесло в список осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, ще 32 російських акторів. Зроблено це за поданням СБУ, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, у "чорному списку" тепер є Павло Богомолов, Ілля Власов, Михайло Разінкін, Анастасія Бакланова, Роман Гусєв, Костянтин Гапонов, В'ячеслав Земляний, Максим Шпаковський, Андрій Фомін, Ілля Домбровський, Юрій Котов, Людмила Яковлєва, Ігор Лучихін, Тетяна Бурнакіна, Катерина Федченко, Катерина Насонова, Андрій Пензін, Володимир Міллер, Олександр Романов, Усейн Дегерменджі, Олександр Классен, Андрій Скабар, Сергій Воробйов, Валентин Томусяк, Олександр Загляєв, Роман Нікіфоров, Дмитро Чудін, Олександр Лапшов, Олександр Марушев, Єгор Попов, Євген Кузьмін і Михайло Грищенко.

Російські громадяни, які потрапили під заборону, задіяні у фільмі "Солнцепек", який було знято в Росії у 2021 році.

"Драма про події в Луганську в травні 2014 року" , - так охарактеризовано стрічку. ﻿

Загалом у переліку Міністерства культури є 258 осіб.