ВР розблокувала законопроект про "заборону кумівства" після розслідування

Верховна Рада усунула неузгодженості, які заважали більше року підписати законопроект "про заборону кумівства". За це рішення проголосували 259 народних депутатів. Цей законопроект уже рік не набирає чинності, хоча проголосований ще восени 2020 року. Про це, посилаючись на розслідування журналістів проекту "Схеми", повідомляє Радіо Свобода.

Тепер законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб" може бути підписаний головою парламенту та відправлений на підпис президенту, після чого набуде чинності.

Чинний спікер Руслан Стефанчук раніше обіцяв невідкладно підписати законопроект після усунення неузгодженостей. Більше року тому народні депутати ухвалили законопроект, який забороняє їм наймати себе помічниками близьких родичів, але тривалий час не усували проблеми, які виявили відразу після голосування.

Тому закон досі не набув чинності. Це з'ясували журналісти програми "Схеми". Депутати ухвалили законопроект, який забороняє їм наймати до себе помічниками близьких родичів, але вже рік не можуть усунути неузгодженості.

17 вересня 2020 року Верховна Рада підтримала цей документ за основу і загалом, але вже за півтора тижні – 28 вересня – комітет з антикорупційної політики звернув увагу керівництва парламенту на певні неузгодженості у ньому.

За словами голови комітету Анастасії Радіної, окремі положення законопроекту не відповідали новій редакції статті 27 закону України "Про запобігання корупції". Дмитро Разумков, який на той час обіймав посаду спікера парламенту, у коментарі "Схемам" зазначив, що дійсно отримував вищезгадані пропозиції від комітету і підкреслив, що розглянув їх ще 1 жовтня 2020 року.

"Є мій лист, він був направлений до апарату для того, щоб підготувати це питання до розгляду. Але, на жаль, якось так пішло, що десь в апараті він трохи загубився і залишився там. Якщо чесно, про цю проблему я від вас дізнався, що цей законопроект досі перебуває у такому стані", – сказав Разумков.

Відповідно до ст. 131 регламенту Верховної Ради України, народні депутати мають отримати ці пропозиції за підписом голови ВР письмово та розглянути їх без попереднього включення до порядку денного. Проте апарат Верховної Ради не підготував документацію. Тому законопроект досі не підписаний і не набрав чинності.

З питанням про те, коли саме можуть бути усунені неузгодженості у цьому законопроекті, а сам він буде підписаний, "Схеми" звернулися до нового спікера парламенту Руслана Стефанчука.

"Якщо дійсно будуть підстави для застосування 131-ї (статті Закону "Про регламент Верховної Ради" – ред.), ми її швидко застосуємо та направимо президенту на підпис. Якщо таких підстав немає, то він буде одразу направлений президенту на підпис. Тому ми виходитимемо з того, що… ми маємо з повагою ставитися до рішень, які приймає Верховна Рада України", – сказав нинішній голова Верховної Ради.

Згідно з вищезгаданим законопроектом, близькі особи (наприклад, чоловік, дружина, батьки, діти, брати та сестри та інші) не можуть ставати помічниками-консультантами депутатів усіх рівнів: як Верховної Ради, так і місцевих рад та Верховної Ради АР Крим.

Цю законодавчу ініціативу у 2019 році зареєстрували опозиційні депутати. Проте на неї майже рік не звертали уваги. Після того, як 31 серпня 2020 року "Схеми" відвідали з'їзд "Слуги народу" та опитали депутатів щодо їхніх родичів-помічників, вже наступного дня цей законопроект був включений до порядку денного, а згодом і проголосований Верховною Радою.

Водночас, близькі родичі депутатів стають помічниками не лише у них, а й їхніх колег по парламенту. З питанням, чи мають такі випадки так само регулюватися на законодавчому рівні, журналісти програми звернулися до голови парламентського комітету з антикорупційної політики.

"Це потрібно врегулювати комплексними змінами в законодавстві про конфлікт інтересів, які, наприклад, також мають і охопити питання, коли компанії, пов'язані з народними депутатами або з місцевими депутатами, де ці депутати є кінцевими бенефіціарними власниками, отримують бюджетні замовлення. І зараз над цим працює комітет з антикорупційної політики", – розповіла голова комітету, член фракції "Слуга народу" Анастасія Радіна.

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