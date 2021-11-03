Римський аеропорт запустить повітряне таксі у 2024 році

Римський аеропорт Ф'юмічіно збирається запустити літаючі таксі в аеропорт у 2024 році. Вони скоротять подорож із центру міста до аеровокзалу з 45 до 15 хвилин, повідомляє Евро пульс.

Аеромобілі розробляє німецька компанія Volocopter. Кабіна таксі вміщатиме двох пасажирів разом з багажем.

Передбачається, що аеротаксі підніматимуться на висоту 100-300 метрів і розвиватимуть швидкість близько 60 кілометрів на годину. Крім того, вони харчуватимуться електрикою та пересуватимуться практично безшумно.

Спочатку поїздка на такому таксі коштуватиме близько 150 євро, проте очікується, що ціна стане нижчою, коли послуга стане регулярною.

Інші європейські аеропорти також беруть на озброєння повітряне таксі. Наприклад, оператор громадського транспорту Парижа RATP планує запустити аеротаксі в аеропорт у 2030 році.