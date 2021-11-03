Арахамія розповів, коли призначать нових міністрів

Завтра, 4 листопада, парламент скоротить процедуру щодо призначення низки міністрів Кабміну. Про це, посилаючись на коментар голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скоротимо все, що можна. Але точно будуть виступи два "за", два "проти" (під час розгляду кожного із призначень – ред.)", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чому парламент не заслуховуватиме кандидатів у міністри, Арахамія заявив:

"Чому? Просто буде не якась велика промова, а коротка, потім два "за", два "проти" та голосування".

Він розповів, що завтра призначать першого віце-прем'єр-міністра економіки, міністра оборони, міністра з питань реінтеграції, міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а питання призначення міністра екології розглядатиметься пізніше.

Також, за даними Арахамії, завтра буде призначено керівника Апарату Верховної Ради.