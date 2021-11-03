Авіакатастрофа в Росії: в екіпажі Ан-12 могли бути громадяни України

В екіпажі вантажного літака Ан-12, який зазнав катастрофи в Російській Федерації, могли бути громадяни кількох країн, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

За даними авіакомпанії, в екіпажі були громадяни Білорусі, Росії та України.

"Зараз всі обставини встановлюються. Імовірно, на борту перебували 7 осіб" , - зазначили в компанії.

Російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що загинули всі семеро﻿, але поки знайшли тіла тільки п'яти загиблих. Даний літак експлуатувався з 1968 року.

Російський Telegram-канал Mash пише, що на борту нібито були українці Олег Щучко (другий пило) та Олександр Чуприненко.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Міністерства закордонних справ.