У Росії зазнав катастрофи літак Ан-12

Літак Ан-12 розбився під Іркутськом (Росія), місце його аварії виявлено. Він упав у лісі, повідомляє ТАСС.

"За попередніми даними, місце падіння знайдено - це район села Пивоваріха, неподалік аеродрому. Літак при посадці заходив на друге коло і зник з радарів" , - сказав співрозмовник агентства.

Літак належав білоруській компанії "Гродно", він виконував вантажний рейс.

За уточненими даними МНС, на борту перебувало семеро людей. Джерело додало, що це члени екіпажу.

Однак голова району Леонід Фролов повідомив, що на борту було лише два пілоти.

"Мені сказали, що [на борту знаходилися] всього два пілоти та вантаж. Борт білоруських авіаліній. Пасажирів немає" , - сказав він.

За інформацією джерела, всі, хто знаходився на борту, загинули.

Як повідомили в екстрених службах, літак був охоплений полум'ям, поряд із ним спалахнула трава. Площа пожежі становить 300 кв. метрів. У МНС уточнили, що відкрите горіння вже ліквідовано.