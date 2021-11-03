"Новий сюрприз від податкової": раптові "карантинні" штрафи

Деякі українські підприємці скаржаться на раптові штрафні санкції за період карантину, які виявили у своїх електронних кабінетах платників податків, повідомляє УНІАН.

За словами СЕО бухгалтерсько-консалтингової компанії WeDoITBM Олени Матвійчук, ФОПи побачили в розділі "Стан розрахунків з бюджетом" в кабінеті платника податків штрафи в графі "Незастосована штрафна санкція". Виявилося, що штрафи нараховані за прострочену сплату податків в період карантину. Йдеться про єдиний податок, ЄСВ та інших.

"Новий сюрприз від податкової: незастосована штрафна санкція. Спочатку районні податкові відповідали, що це не їхня справа, і відправляли звертатися до Головного управління. Потім деякі рекомендували йти в податкову особисто, проводити звірку або писати запит на проведення перевірки. І ось нарешті нормальний коментар: якщо ви не сплатили вчасно податок під час карантину, як ви пам'ятаєте, штрафи не нараховувалися, а зараз їх вирішили показати" , - розповіла експерт.

У разі несвоєчасної оплати податку на карантині потрібно зайти в кабінет платника податків і подивитися розділ "Стан розрахунків з бюджетом". У нижній частині сторінки буде графа "Незастосована штрафна санкція". Якщо там стоять нулі - штрафних санкцій немає.

В іншому випадку експерт радить звертатися до податкової з проханням про зняття штрафу у зв'язку з нормою Податкового кодексу, яка свідчить, що подібні штрафи й пеня не порушуються в період карантину. Це передбачено п. 52, прим. 1, підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу.