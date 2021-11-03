"ДТЕК Енерго" ввів 23 нові лави та екстрено нарощує видобуток вугілля

Шахти "ДТЕК Енерго" в січні-жовтні ввели в експлуатацію 23 нових лави, видобувши 13,7 млн. тонн вугілля, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"У січні-жовтні цього року на шахтах "ДПЕК Енерго" видобули 13,7 млн ​​тонн вугілля марки "Г". Для забезпечення стабільного безперервного видобутку за цей період на шахтах компанії ввели в роботу 23 нові лави. Тільки у жовтні на шахтах компанії було видобуто більше 1,4 млн тонн палива та запущено 2 нові лави" , - йдеться в повідомленні компанії.

До кінця року компанія планує забезпечити видобуток 17 млн ​​тонн вугілля та запустити ще 6 лав.

"Компанія "ДТЕК Енерго" забезпечує істотний внесок у енергонезалежність України, тому зараз на плечах українських гірників ще більше відповідальності. Стартував опалювальний сезон і разом з енергетиками потрібно забезпечити світло та тепло в будинках мільйонів наших співвітчизників" , - цитує прес-служба слова Ільдара Салєєва.

Станом на 2 листопада запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК становили 403 тис. тонн. Поповнення запасів відбувається за рахунок власного видобутку, і завдяки імпорту.

У жовтні ТЕС "ДТЕК Енерго" працювали максимальним складом обладнання - по 28-30 блоків. Крім того, компанія екстрено відвантажила майже 50 тис. тонн вугілля для потреб "Центренерго" та "Донбасенерго", які відчувають гострий дефіцит вугілля.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо про обмеження Росією поставок вугілля в Україну.

ДТЕК заключив контракти на імпорт близько 0,5 млн тонн вугілля з США.

Станом на 1 листопада запас вугілля на українських ТЕС складав близько 600 тис. тонн, що в 4 рази менше передбаченого Міненерго графіку.

Основні проблеми з нестачею вугілля відчувають державні ТЕС компанії "Центренерго", запасі вугілля на яких менше 100 тис. тонн.