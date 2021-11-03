Україну накриє густий туман: оголошено штормове попередження

В Україні очікується туман. У четвер, 4 листопада, синоптики прогнозують погіршення погоди в країні. Про це, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій, повідомляє Новое время.

За даними відомства, уночі та вранці 4 листопада на більшій частині території України буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Як зазначили в КМДА, завтра вночі та вранці в Києві також очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Фахівці рекомендують водіям під час водіння в тумані слідувати наступним порадам: