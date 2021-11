Nissan представила на автошоу шість яскравих новинок

Японська компанія Nissan представила на щорічній виставці тюнінгу та аксесуарів, що відкрилася в Лас-Вегасі, шість яскравих автомобілів. Три машини створені ентузіастами бренду, а ще три – інженери компанії, повідомляє Обозреватель.

Кожен автомобіль покликаний підкреслити переваги машин марки у тій чи іншій області. Так, наприклад, проєкт Overland присвячений позашляховим можливостям. Тему розкривають підготовлені до найсуворіших випробувань моделі Pathfinder та Frontier.

Project Overland Pathfinder

Позашляховик Project Overland Pathfinder отримав цілий ряд модифікацій, включаючи ліфт-комплект Nismo Off Road, який підняв автомобіль над землею на 51 мм та спеціальні однотрубні газові амортизатори Bilstein. Крім того, для моделі підготували складові колісні диски Nismo Off Road та позашляхові шини 265/60 R18 Maxxis RAZR AT.

Project Overland Pathfinder. Джерело: Nissan

Також автомобіль оснастили експедиційним багажником на даху, 83-літровими багажними ящиками Roam Adventure, комплектом додаткових фар на даху, потужним сталевим бампером з вбудованими ліхтарями, захисними бічними трубами, каркасом RIGd UltraSwing для кріплення "запаски" з відкидним столом. Крім того, в комплект увійшов туристичний органайзер Egoе Nestbox Camper Conversion Kit із похідною кухнею та спальними місцями.

В комплект увійшов туристичний органайзер Egoе Nestbox Camper Conversion Kit із похідною кухнею та спальними місцями. Джерело: Nissan

Project Overland Frontier

Другий представник Project Overland – пікап Frontier – також зазнав серйозної модернізації, щоб повною мірою задовольняти потреби любителів екстремального відпочинку. Шасі було доповнено ліфт-комплектом Nismo Off Road Performance, який підняв на 51 мм, верхніми передніми важелями SPC з гнучкими шарнірами xAxis для збільшення ходу. Позаду встановили амортизатори Nismo Off Road з додатковими резервуарами, а також нові листові ресори Nismo Off Road, які дозволили збільшити кліренс на 51 мм та забезпечують більшу вантажність. Також пікап отримав колеса Nismo Off Road Axis та шини 285/70 R17 Maxxis RAZR MT. Штатну вихлопну систему замінили на більш ефективну з асортименту Nismo Off Road Performance з полірованим патрубком та лазерним гравіюванням.

Project Overland Frontier. Джерело: Nissan

Довгий список зовнішніх модифікацій включає посилений бампер з вбудованими фарами далекого світла, каркас над багажним відділенням з наметом, комплекту додаткової світлотехніки, багажник на даху Front Runner Slimline II, потужний рейковий домкрат Hi-Lift Jack Mount з роз'ємом Hi-Lift X-Treme та пара 83-літрових ящиків від Roam Adventure. Крім того, у списку обладнання є всепогодний органайзер TruckVault з висувними ящиками та спальними місцями, холодильник ARB Elements та повітряний компресор.

Шасі було доповнено ліфт-комплектом Nismo Off Road Performance, який підняв машину на 51 мм. Джерело: Nissan

У салоні з'явився похідний GPS-навігатор Garmin Overlander, цифровий блок керування електрообладнанням Garmin PowerSwitch та системою кріплення пристроїв 67 Designs. Крім того, в подорожі стане в пригоді портативне літієве акумуляторне джерело живлення Dometic PLB40 і складана сонячна панель Overland Solar Bugout 130.

Nissan Rebelle Rally Frontier

А ось пікап Nissan Rebelle Rally Frontier належить до спортивної складової історії Nissan. Автомобіль побудований для жіночого ралі-марафону Rebelle Rally. Автомобіль створено на базі пікапа Frontier PRO-4X. Під прапором Nissan у змаганнях бере участь екіпаж команди Team Wild Grace Седона Блінсон та Лін Вудвард. Цього року цей дует посів шосте місце у марафоні з бездоріжжя. Автомобіль отримав численні елементи з асортименту Nismo Off Road, включаючи додаткову світлотехніку, спортивну підвіску, вихлопну систему з "прямотоком" та колісні диски Axis.

Nissan представив на автошоу SEMA пів дюжини новинок. Джерело: Nissan

Купе "DocZ" Сона Кана

Автомобіль голлівудського кіноактора Сона Кана, відомого за франшизою "Форсаж", створено за мотивами ралійного Datsun 240Z, який переміг у ралі "Сафарі" у 1971 році. Кан та його приятель Ерік Агілар з Erick's Racing знайшли оригінальне купе 240Z 1971 року в Лос-Анджелесі та вирішили зробити машину на честь легендарного гоночного боліда.

Купе "DocZ" Сона Кана. Джерело: Nissan

Автомобіль відновили та встановили форсований мотор L24, об'єм якого збільшили до 2,8 літра. Двигун отримав нову головку блоку циліндрів, три карбюратори Weber і вихлопну систему з "прямотоком". З урахуванням збільшення потужності на машині встановили посилену підвіску та більш ефективну гальмівну систему. Доповнюють образ 16-дюймові диски 78 Nanakorobi Yaoki у стилі "рідних" коліс Kobe Seiko, які ставили на Z432. Також автомобіль отримав новий дах та частину кузовних панелей, а компанія Coastline Autosport підготувала унікальний лак, який імітує шкіру коропа кої.

Компанія Coastline Autosport підготувала унікальний лак, який імітує шкіру коропа кої. Джерело: Nissan

Nissan "Altimaniac"

Ще один цікавий проєкт, представлений компанією Nissan на виставці SEMA, створений триразовим чемпіоном світу з дріфту Formula Drift Крісом Форсбергом на базі седана Nissan Altima. Автомобіль став результатом партнерства компаній Valvoline та Nissan. Дріфт-кар з двигуном від купе GT-R отримало відповідне ім'я Altimaniac.

Nissan "Altimaniac". Джерело: Nissan

Шасі доводили спеціалісти Tekk Consulting. Двигун "прокачали" майстри компанії T1 Race Development, які довели потужність V6 до 2000 л. У парі із цим "монстром" працює секвентальна трансмісія RTS 6XD. У салоні розмістили чотири карбонові крісла Recaro Automotive. Кожен пасажир захищений індивідуальним трубчастим каркасом. Кузов пофарбований у фірмові кольори Valvoline.

2023 Nissan Z

Нове купе Z представлене на виставці у спеціальній версії Z Proto Spec, яка буде виготовлена для американського ринку в кількості лише 240 екземплярів. Автомобіль оснащений 400-сильним турбомотором об'ємом 3 літри.