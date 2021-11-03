"Укренерго" отримає $75 мільйонів інвестицій

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестує 75 мільйонів доларів в єврооблігації оператора об'єднаної енергосистеми країни держкомпанії "Укренерго", повідомляє УНІАН.

Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує 75 мільйонів доларів США в облігації на загальну суму 825 мільйонів доларів, випущені "Укренерго" у зв'язку з необхідністю вирішити платіжну кризу, що охопила сектор відновлюваної енергетики країни.

Відзначається, що це перша облігація з прив'язкою до сталого розвитку, випущена українською компанією, і участь ЄБРР як основного інвестора забезпечила комфорт іншим інституційним інвесторам, ще більше розширивши участь на ринку.

"Укренерго" направить отримані кошти на погашення боргів перед виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом.

За інформацією провідного директора ЄБРР по Східній Європі та Кавказу Маттео Патроне, український сектор відновлюваних джерел енергії надав понад 8,5 ГВт чистої генерувальної потужності, створивши робочі місця і збільшивши податкові надходження по всій країні, при цьому залучив понад 11 мільярдів євро внутрішніх та іноземних інвестицій. Однак, Україні необхідно більше потужностей з відновлюваних джерел енергії для досягнення цілей декарбонізації.

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