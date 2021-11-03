Тепло, сонце та туман: чого чекати від погоди 4 листопада

У другій половині першого тижня листопада в Україні триває певне потепління. Дощі підуть практично з усіх регіонів і перемістяться до західних областей. На їх місце прийде туман уночі та рано вранці, а вдень буде сонячна погода.

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У четвер, 4 листопада, практично по всій Україні очікується температура в межах 12-17°С удень і від 1-5°С на заході до 6-10°С на півдні вночі. Найхолодніше буде в Київській області - 11-13°С удень і 2-4°С уночі. А ось найтепліше буде в Криму - там обіцяють 16-18°С удень і 7-9°С уночі.

Дощі 4 листопада перемістяться з основної частини країни на західні Закарпатську, Львівську, Волинську та Рівненську області. Крім того, на заході, а також у центрі країни очікується сильний вітер – близько 14-22 км/год у середньому, місцями можливі шквали до 25-29 км/год. На півдні та півночі також буде вітряно – 11-25 км/год. І найменш вітряно буде на сході країни та в Криму – близько 4-18 км/год, на півострові місцями можливі шквали до 22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 4 листопада у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, а також у більшості районів Чернівецької, Волинської, Рівненської та Житомирської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Уночі та вранці на більшій частині території буде туман, видимість 200-500 м (рівень небезпеки – жовтий).

У столиці України, Києві, 4 листопада очікується температура від 4 до 13°С протягом дня, сильний вітер близько 14-25 км/год та похмура погода з проясненнями.