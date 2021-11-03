Прем'єр вніс подання до Ради про призначення трьох міністрів

Прем'єр вніс подання до Ради про призначення трьох міністрів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання до парламенту щодо призначення кандидатів на посади членів Кабміну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі у середу, Шмигаль пропонує парламенту призначити:

  • Юлію Свириденко на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки,
  • Ірину Верещук – віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій,
  • Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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