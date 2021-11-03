Прем'єр вніс подання до Ради про призначення трьох міністрів
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання до парламенту щодо призначення кандидатів на посади членів Кабміну, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі у середу, Шмигаль пропонує парламенту призначити:
- Юлію Свириденко на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки,
- Ірину Верещук – віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій,
- Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.