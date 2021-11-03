Прем'єр вніс подання до Ради про призначення трьох міністрів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання до парламенту щодо призначення кандидатів на посади членів Кабміну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі у середу, Шмигаль пропонує парламенту призначити: