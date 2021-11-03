Уряд дозволив переселенцям подавати заяви на щомісячну допомогу через "Дію" (ДОКУМЕНТ)
Кабінет міністрів шляхом внесення змін до відповідного Порядку дозволив подавати через портал "Дія" заяву на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема й на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє Ділова столиця.
Про це свідчить трансляція засідання уряду.
Згідно з документом, внутрішньо переміщені особи зможуть подавати заяви про призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк у разі відсутності змін, в електронній формі за допомогою програмних засобів порталу "Дія" за декларативним принципом.
Також постановою передбачена перевірка в режимі реального часу наявності особи, яка подає заяву в електронній формі, програмними засобами порталу "Дія", та членів її сім’ї, в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб шляхом електронної інформаційної взаємодії з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики із зазначеною базою даних.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зараз заяви з необхідними документами для призначення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам приймаються уповноваженими органами районних держадміністрацій лише у разі їх надсилання поштою або в електронній формі.
Нагадаємо, 28 жовтні Кабінет міністрів схвалив Стратегію інтеграції тимчасово переміщених осіб та виділив 11 регіонам субвенцію для реалізації цієї стратегії.