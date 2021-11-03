Арестович розповів, хто замінить Резнікова в українській делегації у ТКГ

Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що місце Олексія Резнікова, якого рекомендували призначити главою Міноборони, займе заступник глави делегації Леоніда Кравчука Олександр Мережко, повідомляє УНІАН.

За словами Арестовича, місце Резнікова займе Мережко і нові люди у склад делегації не ввійдуть.

Резнікова після пропозиції президента Володимира Зеленського розглядають потенційним кандидатом на посаду міністра оборони. 3 листопада профільний Комітет підтримав його призначення.

Напередодні Андрій Таран, який очолював оборонне відомство, подав заяву про відставку. А у понеділок, 1 листопада, так само вчинив і Резніков.

Водночас замість Резнікова міністром з питань реінтеграції окупованих територій можуть призначити нардепку зі "Слуги народу" Ірину Верещук.

Мережко виконував обов’язки глави української делегації у ТКГ замість Леоніда Кравчука, який на період хвороби тимчасово відійшов від перемовин з Росією щодо Донбасу.

У 2020 році Мережка, нардепа від "Слуги народу", обрали віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи.