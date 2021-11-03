Вартість землі в Україні оцінюватимуть за новою формулою

В Україні уніфікували всі чинні методики нормативної грошової оцінки (НГО) земель – замість трьох буде одна універсальна методика для земель усіх категорій та форм власності, повідомляє Обозреватель.

Головним показником щодо НГО буде капіталізований рентний дохід із земельної ділянки. Це, за задумом уряду, дозволить отримати однорідну диференціацію показників НДО земель усіх територіальних громад.

Відповідний проєкт постанови ухвалено на засіданні Кабінету міністрів у середу, 3 листопада. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції урядового засідання у YouTube.

Документ розробили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Його мета –створити можливість для розробки єдиної технічної документації НГО всіх земель усередині території громади незалежно від цільового призначення та розташування ділянки (у межах населеного пункту чи ні).

Зокрема, документом передбачено, що НГО земель, незалежно від категорії та форми власності, проводитиметься за єдиною уніфікованою методикою. Згідно з новим підходом, НГО земельної ділянки визначатиметься як похідна площі такої ділянки на норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі, а також п'яти коефіцієнтів, що характеризують:

регіональні та зональні фактори місцезнаходження земділянки;

її місцезнаходження;

цільове призначення;

належність ділянки до певної категорії земель;

індексацію НГО земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.

Таким чином, НГО земельної ділянки (Цн), згідно з уніфікованим підходом, визначатиметься за такою формулою:

Цн = Пд х Нрд х Км1 х Км2 х Км3 х Км4 х Кцп х Кмц х Кні, де

Пд – площа земельної ділянки, квадратних метрів;

НРД – норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі (визначається у додатку до нової Методики);

Км1 – коефіцієнт, що враховує розташування громади у межах зони впливу великих міст;

Км2 – коефіцієнт, що враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів;

Км3 – коефіцієнт, що враховує розташування громади у межах зон радіаційного забруднення;

Км4 – коефіцієнт, що характеризує зональні фактори розташування земельної ділянки;

КЦП – коефіцієнт, що враховує цільове призначення земельної ділянки згідно з даними Державного земельного кадастру;

КМЦ – коефіцієнт, що враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням;

Кні – похідні коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.

Крім того, з прийняттям постанови втрачають чинність відразу 3 різні методики, за якими раніше проводилася НГО земель залежно від категорії та місця розташування. Йдеться про такі документи: