lifecell спростить процедуру перенесення номерів

Мобільний оператор lifecell вніс усі необхідні зміни до внутрішніх систем та провів інтеграційні тести з центральною базою даних Українського державного центру радіочастот (УДЦР), щоб незабаром забезпечити функціонування спрощеної процедури перенесення номерів (MNP), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням прес-служба мобільного оператора, нова процедура MNP, розроблена Нацкомісією, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), набирає чинності з грудня 2021 року.

Компанія зазначає, що згідно з планом НКРЗІ та УДЦР, станом на 1 листопада 2021 року адміністратор автоматизованої інформаційної системи "Централізована база даних перенесених номерів" (АІС ЦБД ПН) оновив програмне забезпечення та повідомив про готовність до тестування взаємодії АІС ЦБД ПН з локальними базами даних всіх операторів телекомунікацій.

"Для того, щоб надати абонентам можливість скористатися зручною та простою послугою перенесення номера, оператор lifecell привів свої внутрішні системи у відповідність до нових технологічних специфікацій" , - йдеться в повідомленні.

lifecell, зокрема, реалізував зміни веб-сайту mnp.lifecell.ua, які дозволять анонімним абонентам переносити номери та забезпечив можливість реєстрації номерів для незареєстрованих абонентів.

Оператор також вніс зміни до системи CRM, які дозволяють консультантам у магазинах або Центрі обслуговування абонентів здійснювати перенесення номерів.

Крім цього компанія підключила систему, що дозволяє абоненту додатково підтвердити згоду на перенесення номера; провела внутрішнє тестування та інтеграційні тести ЦБД; підготувала SIM-картки для обміну з іншими операторами та розпочала міжоператорське тестування.

За даними lifecell, основними перевагами нової процедури, яка буде доступна з грудня цього року, є: принцип єдиного вікна (абонент звертатиметься лише до нового оператора, а не до двох, як це було раніше); договір із попереднім оператором розривається автоматично; перенесення номера триватиме не більше одного дня.

У компанії вважають, що спрощена процедура стимулюватиме конкуренцію між телеком-операторами та сприятиме покращенню якості послуг мобільного зв'язку для всіх українських абонентів.