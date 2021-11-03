Кабмін призначив директорів Бердянського та Миколаївського морпортів
Кабінет міністрів України призначив директорів ДП "Бердянський морський торговельний порт" та ДП "Миколаївський морський торговельний порт", яких раніше комісія Міністерства інфраструктури визначила переможцями кадрового конкурсу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу.
Директором Бердянського морпорту призначена Ольга Самініна, Миколаївського – Олександр Медведик.
Раніше Самініна була головним спеціалістом відділу державного нагляду та контролю на морському та річковому транспорті у Морській адміністрації. До цього обіймала посаду заступника начальника адміністрації Херсонського порту.
Ведмедик був виконувачем обов'язків директора зазначеного порту з серпня цього року. Раніше був в.о. заступника директора з експлуатації ДП "МТП "Чорноморськ".