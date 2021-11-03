Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу на міжбанківському валютному ринку продовжилося зміцнення національної валюти до долара та євро на тлі зниження пропозиції валюти від експортерів.

Торгівля сьогодні відбулася у вузькому діапазоні 26,24-26,265 гривень. Всі спроби спекулянтів розкачати сонний ринок і спровокувати хоча б невеликий рух у той чи інший бік не увінчалися успіхом. Втім, брак пропозиції валюти не завадив Національному банку на початку торгів вийти на ринок і взяти свої «стандартні» 5 млн доларів за ціною близько 26,26 гривень. Після цього регулятор пішов і більше не з'являвся на ринку.

Закрили торги середи на 3,7 копійки на купівлі та 2 копійки на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,24/26,30 (купівля/продаж).

Торги середи відкрилися вужче в порівнянні з вівторком: спред на старті склав 6 копійок. Перші угоди на суму 1,5 млн. доларів за ціною 26,265 гривень пройшли о 9:41. На старті торгів продавців було майже вдвічі більше, ніж покупців. Близько 10-ї ранку на ринку з'явився Національний банк; регулятор зібрав заявки від продавців на суму 5 млн. доларів у районі 26,26 гривень. Після відходу регулятора котирування на короткий час знизилися до 26,21 гривні на купівлі, але потім торгівля стабілізувалася у вузькому діапазоні, де й проходила аж до закінчення торгів. Після 15:30 на ринку залишилися тільки спекулянти, які розширили спред в надії зловити клієнтів, що зазівалися.

Котирування закриття – 26,24/26,265 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 28,8 млн. доларів порівняно з вівторком і склав 129,1 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,2463 гривень.

Офіційний курс долара на 4 листопада встановлено на позначці 26,2431 гривні за долар, зниження на 4,73 копійки.

Офіційний курс євро на 4 листопада встановлено на позначці 30,3646 гривні за євро, зниження на 12,57 копійок.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в першій половині дня подешевшав на 2 копійки: вранці його продавали по 26,32-26,33 грн., а в обід - по 26,30-26,31 грн. Втім, надвечір долар подорожчав буквально на 1 копійку, до 26,31-26,32 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1582 долара. Сьогодні євро спочатку виріс до позначки 1,1597, а потім опустився до 1,1560 доларів. Вся увага фінансової громадськості світу прикута до сьогоднішнього засідання FOMC (комітету з відкритих ринків) ФРС США, підсумки якого стануть відомими о 20:00 за київським часом. Готівковий євро протягом дня знову подешевшав: уранці його продавали по 30,44-30,45 гривень, а надвечір обмінники опустили цінники до 30,40-30,41 гривень.

Російський рубль продовжує робити різкі коливання до американського долара. У першій половині дня середи він виріс до 71,40 рублів за долар, а надвечір знову пішов вниз і опустився до 72,20 рублів. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,18-72,23 рубля за долар. Готівковий рубль у Києві сьогодні подешевшав ще на 2 копійки - з 3,70-3,72 до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів.