Єрмак знайшов собі заступника з команди Ахметова

На посаду заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака, яку зараз обіймає Юлія Свириденко, призначать колишнього гендиректора "Запоріжсталі" Ростислава Шурму, повідомляє Економічна правда.

"Це рішення вже прийняте. Як тільки почали говорити, що Юля піде до Кабміну, то одразу Єрмак вирішив перевести сюди Ростика" , - розповів журналістам один із чиновників у команді президента Володимира Зеленського.

Щодо Шурми, він є сином українського політика, колишнього першого заступника голови партії СДПУ(о) Ігоря Шурми.

Раніше Ростислав Шурма (2012-2019 рр.) обіймав посаду колишнього гендиректора заводу "Запоріжсталь", що входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова.

Крім того, Шурма був фінансовим директором Макіївського металургійного заводу (Метінвест), заступником директора металургійного дивізіону Метінвест.

Також працював і на інших посадах групи компаній Ахметова. До того ж, був головою Запорізької регіональної організації партії "Опозиційний блок".

У травні 2021 року Шурму призначили членом наглядової ради "Укроборонпрому".