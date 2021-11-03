У жовтні зі сховищ відібрали газу в 3,5 рази більше ніж рік тому

За підсумками жовтня з українських підземних сховищ відібрали 0,7 млрд. куб. м газу, що в 3,5 рази вище торішнього викачування, повідомляє UBR.

Збільшення пов'язані з двома чинниками. Зокрема, цьогорічний сезонний відбір розпочався на два тижні раніше. Крім того, восени компанії-нерезиденти реекспортували частину своїх запасів з метою реалізації в ЄС у період пікових цін на ресурс.

Станом на 1 листопада у ПСГ перебувало 18 млрд куб. м газу. Показник майже на третину (36%) менший, ніж у той же період 2020-го, який побив десятирічний рекорд за рівнем запасів. При цьому жовтневий показник цього року на 13% перевищує середній рівень наповненості сховищ у 2011–2019 роках.