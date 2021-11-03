Президент Грузії не вважає Саакашвілі політв'язнем

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повторила, що ніколи не помилує колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі і не має наміру повертатися до цього питання. Вона також відмовилася вважати його політичним в'язнем, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Моя позиція щодо помилування експрезидента тверда і незмінна - ні і ніколи" , - сказала вона.

Зурабішвілі додала, що більше до питання помилування Саакашвілі вона повертатися не буде. Глава держави також заявила, що не вважає колишнього президента політичним в'язнем.