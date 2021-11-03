Автор "Чорного лебедя" вважає, що біткоїн коштуватиме нуль

Відомий фінансист і автор економічного бестселера The Black Swan Нассім Ніколас Талеб розкритикував цінність блокчейна і криптовалют як таких, й передрік, що в кінцевому підсумку вони коштуватимуть нуль, повідомляє Економічна правда.

Про це він заявив під час Visa Informal Cashless Forum 2021.

"Я не вірю в криптовалюту або блокчейн-технології. Тому що твердження не здаються пов’язаними з реальністю" , – зазначає Талеб.

Він розповідає, що Bitcoin успішний,

"тому що ціна на нього зараз десятки тисяч доларів. Це не успіх для валюти. Валюта має бути стабільною. Якщо ти платитимеш ренту в біткоїнах, ти можеш збанкрутувати в разі якщо він сильно піде вгору, а твій дохід прив’язаний до фіат-грошей. Нам потрібно розділяти оцінку цих валют і зручності" , — зазначив він.

Криптовалюти мають оцінку в понад 2 трлн доларів, але це тимчасово, вважає експерт.

"Це булька. І якщо вона здувається, це може завдати шкоди економіці…" , – заявив він.

Талеб проводить паралель із золотом:

"У мене є золотий ланцюг. Якщо я залишу його на землі на 1000 років, він не знеціниться. Це все ще буде золото. У той час як блокчейн повинен підтримуватися. І якщо люди втратять до нього інтерес, тому що з’явиться інша примха, то це все, він піде".