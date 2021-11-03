Суд прийняв рішення про незаконність процедури націоналізації "Приватбанку"

Госпсуд Києва визнав недійсним bail-in акцій "ПриватБанку" за позовом компанії з групи Приват Ігоря Коломойського, повідомляє Економічна правда.

1 листопада 2021 року суддя господарського суду м. Києва Джарти В.В. задовольнила позов ТОВ "Реватіс". Воно позивалося до "ПриватБанку", Мінфіну, а також Фонду гарантування вкладів, НБУ та уряду.

"Реватіс" просив визнати недійсними договори придбання та купівлі-продажу акцій ПриватБанку (процедура bail-in) під час націоналізації Приватбанку у 2016 році.

Компанія входить до групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Водночас "антиколомойський" закон №590-ІХ передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, але унеможливлює визнання недійсними договорів, укладених в процесі виведення банку із ринку.

Також, повідомили у Приватбанку, суд проігнорував приписи ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Ним чітко встановлено заборону витребування акцій банку проданих інвестору (в даному випадку – державі).

Банк висловив занепокоєння ігноруванням судами зазначених законів.