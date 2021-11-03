США виділяють $25 млн для розширення доступу країн до безпечної ядерної енергії

Американська адміністрація оголосила в середу на конференції COP26 про виділення $25 млн на ініціативу Nuclear Futures Package, яка передбачає розширення доступу низки країн до безпечної ядерної енергетики, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з заявою, ініціативу представила заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародною безпекою Бонні Дженкінс.

"У рамках Nuclear Futures Package США із задоволенням зокрема співпрацюють із Польщею, Кенією, Україною, Бразилією, Румунією та Індонезією задля підтримки у виконанні їхніх завдань у ядерній сфері" , - зазначається у прес-релізі Держдепу.

У заяві пояснюється, що фінансові кошти спрямовуються на розвиток технологій отримання ядерної енергії у безпечний спосіб, демонстрацію потенціалу термоядерної енергетики на шляху переходу до екологічно чистої енергії, розвиток реакторів малої потужності. Робота США з іншими країнами в цій галузі стосується, зокрема, технічного співробітництва, наукових досліджень, візитів на різні об'єкти, обстеження наявних технічних можливостей.

"Nuclear Futures Package зазначає активну відданість США інноваціям в енергетиці та ядерних технологіях як важливий компонент для досягнення глобальних цілей у сфері клімату" , - наголошується в документі.

Зазначається, що в цій ініціативі, крім Держдепу США, беруть участь Агентство США з торгівлі та розвитку, а також Мінторгівлі та Міненерго США.