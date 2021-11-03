Facebook запускає функцію підписок: як вона працюватиме

Компанія Meta запроваджує новий інструмент у платформу Facebook. Він допоможе авторам контенту уникати 30% комісії з підписок від Apple, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Йдеться про функцію, яка отримала назву "Підписки шанувальників", що дозволяє кожному охочому оформити підписку на автора контенту.

Відтепер, автори зможуть самостійно ділитися посиланнями, які можна налаштувати. Якщо користувач платформи підпишеться - автор отримає усі кошти за врахуванням податків, оскільки оплата проходитиме через платіжну систему компанії Facebook Pay. Apple, зі свого боку, бере 30% комісію.