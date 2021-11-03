США скорочують військову присутність в Іспанії

США вирішили перекинути до міста Віченца (Італія) сили морської піхоти, які з 2013 року перебували на іспанській базі Морон у провінції Севілья (автономна спільнота Андалусія, Іспанія), повідомляє Noticia.

Рішення Сполучених Штатів обумовлено питаннями внутрішньої реорганізації Пентагону і не має жодного політичного підґрунтя. Проте йдеться про перше значне скорочення військ США в Іспанії з 1992 року. Передислокація вже почалася, всього піренейське королівство має залишити близько 850 морських піхотинців та вісім одиниць повітряної техніки.

Розгортання сил США в Іспанії стало наслідком нападу на представництво Сполучених Штатів у лівійському місті Бенгазі у 2012 році. Перші американські морпіхи прибули на іспанську базу у 2013 році. США просили збільшити свою військову присутність на цій базі максимум до 2,2 тис. морських піхотинців та 17 літаків.