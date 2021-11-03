У США оцінили можливість випадкового воєнного конфлікту з КНДР

Міноборони США вважає, що ймовірність виникнення випадкового збройного конфлікту з Північною Кореєю вкрай мала, таку оцінку під час щорічного безпекового форуму Аспенського інституту дав голова Комітету начальників штабів Збройних сил (ВС) Сполучених Штатів генерал Марк Міллі, повідомляє Лента.Ру.

За словами військового, наразі уряд КНДР видається стабільним і добре контролює свою армію та всі озброєння.

"Тому я не думаю, що ви б побачили з їхнього боку щось випадкове. Таке можливо, але я не думаю, що ймовірність цього висока. Вони мають дуже щільний контроль над їхньою системою" , - підкреслив він.

Міллі зазначив, що події на Корейському півострові можуть порівняно швидко почати розвиватися в несприятливому ключі, тому США постійно перебувають у високому ступені бойової готовності щодо цього регіону.