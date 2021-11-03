Курорти тільки для COVID-безпечних: Прикарпаття посилює карантин

Регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. Згідно з рішенням комісії, на курорти тепер будуть пускати тільки COVID-безпечних відпочивальників, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Комісія ТЕБ та НС зобов’язала керівників відпочинкових і рекреаційних комплексів не приймати відвідувачів без:

зелених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу;

негативного результату тестування на COVID-19, який проведений не більш як за 72 години;

довідки про одужання від коронавірусу.

Комісія доручила розмістити на сайтах курортів інформацію про введення додаткових обмежувальних заходів.

Крім того, правоохоронцям та Держспоживслужбі дали завдання посилити контроль за дотриманням карантину на території Івано-Франківської області.