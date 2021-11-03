Трирічний хлопчик пішов із дому, щоб купити іграшку

У Дніпрі патрульні повернули батькам 3-річну дитину — хлопчик, нікого не попередивши, пішов сам до супермаркету за новою машинкою, повідомляє Телеканал D1.

Пригода сталася 2 листопада. Патрульних викликали охоронці закладу. Вони повідомили, що до супермаркету зайшла маленька дитина без нагляду батьків. Як виявилося, малюк, скориставшись відсутністю мами, самостійно одягнувся, взяв кишенькові гроші та пішов у магазин — 3–річний хлопчик дуже хотів нову машинку.

Патрульні дізналися адресу проживання дитини та відвели її додому. Співробітників поліції зустрів здивований дідусь, на якого мама тимчасово залишила хлопчика — чоловік навіть не помітив, що онук вислизнув із квартири. Після цього прийшла й сама мама маленького мандрівника, якій передали дитину.

Під час події хлопчик не постраждав, а з його мамою та дідусем провели профілактичну бесіду.