Поліція впіймала ще одного творця фейкової "Дії"

У Харкові поліція викрила 17-річного хлопця, який створив фейкову версію додатку "Дія" та найбільший канал розповсюдження підробки, повідомляє УНІАН.

"Багаті талантами українці. Шкода, що свої здібності використовують в злочинних цілях. Минулого тижня ми обговорювали юного умільця, який створив фейкову "Дію". Як виявилося, він такий не один" , - написав у Facebook голова Національної поліції Ігор Клименко.

За інформацією Клименка, кіберполіція у Харкові викрила 17-річного хлопця, який не тільки підробив "Дію", а й створив найбільший канал розповсюдження підробки.

"На його телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб. Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової "Дії", за 300 грн – оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, за 100 грн – фальшиве посвідчення водія" , - розповів посадовець.

Фото НПУ

За його словами, система працювала за концептуально новою схемою.