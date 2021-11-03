Україна отримала два вертольоти Airbus

В Україну прибули два нові вертольоти Airbus Helicopters H145 для Національної поліції України, повідомляє Ділова столиця.

Гелікоптери вже перетнули польсько-український кордон.

3 листопада гелікоптери здійснили виліт із Чехії з посадкою у Польщі, потім вирушили до Львівської області.

Airbus Helicopters H145 — швидкий та економічний вертоліт з вантажопідйомністю 3800 кг. Вертоліт підходить для правоохоронних та рятувальних операцій – може швидко перевезти 11 людей на місце події. Нова модифікація візуально відрізняється наявністю п'яти лопатей головного гвинта та збільшеним корисним навантаженням.