Прокуратура вимагає повернути державі землю під ТПВ на Харківщині

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області через суд вимагає повернути державі земельну ділянку загальною площею близько 9 га та вартістю майже 10 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як інформує пресслужба Харківської облпрокуратури, у 2019 році ділянка на території Зміївської міськради була передана у постійне користування комунальному підприємству для розміщення полігону твердих відходів (ТПВ) з об'єктами їх сортування, проте, як з'ясувалося, ця ділянка частково розташована на землях лісогосподарського призначення.

"Харківською обласною державною адміністрацією рішення про вилучення земельної ділянки із земель постійного користування лісництва не приймалося" , - наголошується в повідомленні.

У зв'язку з цим окружна прокуратура направила до Господарського суду Харківської області позовну заяву про визнання незаконною та скасування розпоряджень місцевої державної адміністрації про надання комунальному підприємству дозволу на розробку технічної документації із землеустрою та про передачу у постійне користування земельної ділянки, на якій планувалося будувати полігон.