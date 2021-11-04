Омбудсмен Кремінь закликав українізувати назви селищ
Уповноважений повноважний із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до керівників деяких органів місцевого самоврядування з рекомендацією перейменувати населені пункти відповідно до норм української мови та закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", повідомляє Ділова столиця.
"Сьогодні я підписав декілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону назви населених пунктів", — заявив Кремінь в ефірі "Українського радіо".
Уповноважений зазначив, що до нього звертаються громадяни, які скаржаться на те, що назви низки населених пунктів мають російськомовний характер і не відповідають правилам та нормам українського правопису.
"Це такі населені пункти, як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших", – сказав він.
Мовний омбудсмен додав, що багато населених пунктів мали історичні назви, які змінили за часів комуністичної влади.
Кремень також нагадав, що Конституційний Суд України у своєму рішенні визнав українську мову невіддільним атрибутом Української держави поряд із Державним Прапором, Державним Гербом та Державним Гімном. Крім того, у рішенні зазначено, що "застосування української мови має відповідати стандартам державної мови. Порушення стандартів і порядку застосування української мови є неприпустимим".
"У зв’язку із цим мають бути вжиті всі необхідні заходи щодо приведення географічних назв у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону. Це сприятиме забезпеченню функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності і національної безпеки", – наголосив мовний омбудсмен.