Омбудсмен Кремінь закликав українізувати назви селищ

Уповноважений повноважний із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до керівників деяких органів місцевого самоврядування з рекомендацією перейменувати населені пункти відповідно до норм української мови та закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні я підписав декілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону назви населених пунктів" , — заявив Кремінь в ефірі "Українського радіо".

Уповноважений зазначив, що до нього звертаються громадяни, які скаржаться на те, що назви низки населених пунктів мають російськомовний характер і не відповідають правилам та нормам українського правопису.

"Це такі населені пункти, як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших" , – сказав він.

Мовний омбудсмен додав, що багато населених пунктів мали історичні назви, які змінили за часів комуністичної влади.

Кремень також нагадав, що Конституційний Суд України у своєму рішенні визнав українську мову невіддільним атрибутом Української держави поряд із Державним Прапором, Державним Гербом та Державним Гімном. Крім того, у рішенні зазначено, що "застосування української мови має відповідати стандартам державної мови. Порушення стандартів і порядку застосування української мови є неприпустимим".