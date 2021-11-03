РФ продовжить нарощування військ біля кордонів України - Міноборони

Довкола українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини Росія постійно дислокує близько 90 тисяч солдатів. Про це сказала в ефірі програми "Ток-шоу№1" на телеканалі "Україна 24" заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Україна 24.

За її словами, Росія не відмовиться від своєї агресивної політики щодо України і вже взимку, за даними розвідки, РФ планує збільшити кількість військового контингенту на кордоні з Україною.

"Нам слід очікувати у грудні та січні більше новин, ніж зараз. Розвідка говорить, що саме у цей період планується збільшення контингенту" , - розповіла Маляр.

Представниця Міноборони зазначила, що нинішню ситуацію із передислокуванням російських військ українські військові спостерігають на постійній основі.