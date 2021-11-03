Російських військ біля кордонів України побільшає - Міноборони
Довкола українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини Росія постійно дислокує близько 90 тисяч солдатів. Про це сказала в ефірі програми "Ток-шоу№1" на телеканалі "Україна 24" заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Україна 24.
За її словами, Росія не відмовиться від своєї агресивної політики щодо України і вже взимку, за даними розвідки, РФ планує збільшити кількість військового контингенту на кордоні з Україною.
"Нам слід очікувати у грудні та січні більше новин, ніж зараз. Розвідка говорить, що саме у цей період планується збільшення контингенту", - розповіла Маляр.
Представниця Міноборони зазначила, що нинішню ситуацію із передислокуванням російських військ українські військові спостерігають на постійній основі.
"Ситуація контролюється і станом на зараз це не та ситуація, коли потрібно бити у набат. Але у будь-який момент ризик існує, ми живемо у стані війни. Розвідка відстежує рух цих сил. Впродовж другого півріччя 2021 року поблизу кордону з Україною збройні сили РФ проводили цілу серію широкомасштабних командно-штабних навчань. І рух цей пов'язаний із тим, що певний час озброєння і техніка зберігалися у певному місці. Тому українцям не слід хвилюватися - ситуація під контролем", - заявила Маляр.